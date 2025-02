Na čelo TSmedia se vrača Roland Žel

Ljubljana, 21. februarja - Vodenje TSmedia bo s 1. marcem prevzel Roland Žel, ki je v letih 2019 in 2020 že vodil to podjetje. Soglasje k njegovemu imenovanju za mandatno obdobje štirih let je na današnji seji podal nadzorni svet Telekoma Slovenije. Dozdajšnji direktor TSmedia Igor Gajster se vrača na položaj direktorja prodaje, so sporočili iz TSmedia.