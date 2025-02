Ljubljanska borza: Ob skoraj osmih milijonih evrov prometa indeks končal pri izhodišču

Ljubljana, 21. februarja - Trgovalni teden na Ljubljanski borzi se je končal s še enim prometnim dnem. Borzni posredniki so sklenili za 7,80 milijona evrov poslov, od tega največ z delnicami Petrola, NLB in Krke. S Petrolovimi in Krkinimi delnicami sta bila sklenjena svežnja v skupni skoraj 1,25 milijona evrov. Indeks SBI TOP je končal pri izhodišču.