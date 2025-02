Zaradi obnove cestišča dvomesečna zapora ceste Lenart-Sveta Trojica

Ljubljana/Lenart/Sveta Trojica, 21. februarja - Zaradi obnove cestišča na regionalni cesti med Lenartom in Sveto Trojico je od prihodnjega torka do predvidoma 4. maja predvidena popolna zapora okoli 1,7-kilometrskega odseka te državne prometnice, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.