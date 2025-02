Udeležba v presejalnem programu Dora na Postojnskem narašča

Postojna, 21. februarja - V Postojni so minuli mesec zaključili peti krog slikanja žensk v mobilni enoti presejalnega programa Dora. Vabila na mamografijo se je odzvalo 74 odstotkov povabljenih žensk, kar je največ v skoraj desetletni zgodovini projekta na Postojnskem. Raka dojk so tokrat odkrili pri vsaj 19 ženskah, so sporočili z ljubljanskem onkološkega inštituta.