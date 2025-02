Specialna enota policije bogatejša za interventno vozilo s protibombno zaščito

Ljubljana, 26. februarja - Konec minulega meseca je specialna enota policije prevzela novo interventno vozilo, ki je posebej opremljeno za delo bombnih tehnikov ob najavah ali najdbah sumljivih predmetov, pri ogledu kraja eksplozije in pri posredovanju ob sumu uporabe nevarnih agensov in snovi, so sporočili s policije. Vrednost vozila je približno 400.000 evrov.