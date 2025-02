Ministrstvo objavilo razpisa za štipendije in projekte na področju nepremične kulturne dediščine

Ljubljana, 21. februarja - Ministrstvo za kulturo je danes objavilo javna razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki jih bo letos sofinancirala RS iz proračuna za kulturo, in za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo letos in prihodnje leto prav tako sofinancirala RS. Prvi je odprt do 24. marca, drugi do 21. marca.