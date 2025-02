V Londonu odkrili ostanke rimske bazilike

London, 22. februarja - Arheologi so v Londonu odkrili ostanke skoraj 2000 let stare rimske bazilike. Pod za rušenje predvideno poslovno stavbo so naleteli na temelje bazilike ter zidove, zidane iz kremena in ploščic. Po navedbah Muzeja londonske arheologije (MOLA) gre za eno najpomembnejših odkritij v britanski prestolnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.