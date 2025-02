Za rektorja ljubljanske univerze trije kandidati

Ljubljana, 21. februarja - Volilna komisija Univerze v Ljubljani je prejela tri pravočasne kandidature za aprilske rektorske volitve za mandatno obdobje 2025-2029. Prijavili so se trenutni rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič, Irena Mlinarič-Raščan s fakultete za farmacijo in Metka Tekavčič z ekonomske fakultete, so sporočili z Univerze v Ljubljani.