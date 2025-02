Švedska preiskuje novo poškodbo kabla pod Baltskim morjem

Stockholm, 21. februarja - Pripadniki švedske obalne straže in policije preiskujejo poškodbo kabla C-Lion1 pod Baltskim morjem, ki povezuje Finsko in Nemčijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Poškodbo kabla, ki bi po navedbah policije lahko bila posledica sabotaže, so zabeležili pod vodami švedske izključne ekonomske cone blizu otoka Gotland.