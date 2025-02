Madžarska napoveduje blokado sankcij EU proti Rusiji zaradi pogajanj z ZDA

Budimpešta, 21. februarja - Madžarska bi lahko kljub pritiskom Bruslja nasprotovala podaljšanju sankcij proti Rusiji, ker ne želi ogrožati mirovnega procesa in pogovorov med Moskvo in Washingtonom, je v četrtek dejal zunanji minister Peter Szijjarto. Del že uveljavljenih sankcij proti Rusiji morajo članice EU soglasno podaljšati do 15. marca, sicer bodo prenehale veljati.