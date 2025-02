V portoroškem parku Rastelli poteka sanacija dreves

Portorož, 22. februarja - Javno podjetje Okolje Piran je v parku Rastelli v Portorožu začelo sanacijo dreves in rastlinja, potem ko so med decembrsko strokovno analizo ugotovili, da je potrebnih več ukrepov za krepitev zdravstvenega stanja dreves, izboljšanje varnosti obiskovalcev in estetsko osvežitev parka. Sanacija bo potekala približno teden dni.