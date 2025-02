Mihail Bulgakov na Slovenskem znan predvsem kot avtor enega romana

Ljubljana, 21. februarja - V Slovenskem mladinskem gledališču je v četrtek zvečer potekal pogovor o ruskem pisatelju in dramatiku Mihailu Bulgakovu, poudarek je bil na njegovi gledališki plati. Po besedah literarne kritičarke Ane Geršak so na Slovenskem njegove drame redko uprizarjali, so se pa med letoma 2006 in 2022 zvrstile štiri dramatizacije romana Mojster in Margareta.