Vreme: Precej jasno, na vzhodu prehodno zmerno oblačno

Ljubljana, 21. februarja - Danes bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, v vzhodni Sloveniji bo dopoldne prehodno bolj oblačno. V Prekmurju in ponekod na Štajerskem bo zapihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem od 10 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sprva precej jasno. Zjutraj se bo pooblačilo na Primorskem, nato pa postopno še drugod v južni polovici Slovenije. V osrednjih krajih bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, na Primorskem od -2 do 1, najvišje dnevne od 7 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, v noči na ponedeljek bodo možne manjše padavine. Postopno bo še topleje.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom je obsežen ciklon, hladna fronta je dosegla obale zahodne Evrope. Nad preostalo Evropo vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se v nižjih zračnih plasteh zadržuje razmeroma hladen in suh zrak, višje pa od severozahoda doteka toplejša zračna masa.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dopoldne delno jasno predvsem v krajih severno in vzhodno od nas. Popoldne bo prevladovalo sončno in toplejše vreme. Predvsem v krajih vzhodno od nas bo pihal veter južnih smeri. V soboto se bo pooblačilo na Hrvaškem in ob severnem Jadranu, tudi v delu Furlanske nižine. Severneje bo dokaj sončno.

Biovreme: Danes vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem. V soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden.