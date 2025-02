Skupina staršev s pobudo Skupaj za šole za bolj kakovostno javno šolstvo

Ljubljana, 22. februarja - Predstavniki sveta staršev OŠ Danile Kumar iz Ljubljane so pripravili pobudo Skupaj za šole, s katero se zavzemajo za bolj kakovostno javno šolstvo. Izpostavljajo problematiko financiranja, pomanjkanja učiteljev in prenormiranost. Pod pobudo so doslej zbrali približno 1500 podpisov, pristojnim jo nameravajo predati do konca šolskega leta.