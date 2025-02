V SEM ob stalni razstavi Človek in čas tudi o belokranjski kulturi

Ljubljana, 21. februarja - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo drevi odprli razstavo Zgodbe steljnikov: Preplet orlove praproti, živali in ljudi kot prvo tematsko razstavo v okviru stalne Človek in čas, ki skozi prizmo človeških predstav raziskuje dojemanje, razumevanje in občutenje časa. Vprašanja o času niso enoznačna, čas pa ni zgolj ena dimenzija, so zapisali.