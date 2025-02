V Sečoveljskih solinah odprtje fotografske razstave Mi smo solinarji

Sečovlje, 21. februarja - V Casermi na Leri v Krajinskem parku Sečoveljske soline bodo drevi odprli fotografsko razstavo Francisca Javierja Betanzosa Lozade, Vianneya Lefebvreja in Matjaža Lužnika z naslovom Mi smo solinarji. Razstava je plod sodelovanja treh umetnikov in solinarjev - Mehičana, Francoza in Slovenca. Na ogled bo do 4. maja.