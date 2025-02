Amazon pridobil avtorske pravice nad franšizo o Jamesu Bondu

London, 21. februarja - Podjetje Amazon je pridobilo ustvarjalne pravice nad filmsko franšizo o Jamesu Bondu. Iz Amazon MGM Studios so v četrtek sporočili, da so sklenili dogovor z dolgoletnima producentoma filmov o slavnem filmskem vohunu Barbaro Broccoli in Michaelom G Wilsonom, a finančni pogoji dogovora ostajajo skrivnost, poročajo tuji mediji.