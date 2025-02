Gašper Marguč zagotovil zmago Veszprema

Ljubljana, 20. februarja - Rokometaši madžarskega Veszprema nadaljujejo odlične predstave v ligi prvakov. Na 12. tekmi so zabeležili 11. zmago, s 33:32 so premagali lizbonski Sporting in še naprej vodijo v predtekmovalni skupini A. Veliko zaslug za uspeh ima Gašper Marguč, ki je v 58. minuti postavil končni izid, saj do konca golov ni bilo več.