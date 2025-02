ACH Volley za konec rednega dela srednjeevropske lige izgubil v Zagrebu

Zagreb, 20. februarja - Odbojkarji ACH so na zadnji, peti tekmi rednega dela srednjeevropske lige zabeležili prvi poraz. V Zagrebu jih je s 3:2 premagala Mladost, a poraz večjih posledic ne bo pustil, saj so si Ljubljančani že pred tem zagotovili prvo mesto in najboljši izhodiščni položaj za turnir najboljših štirih ekip.