Ljubljana, 20. februarja - Štajerska avtocesta je ponovno odprta med Blagovico in Trojanami proti Mariboru, ostaja pa daljši zastoj med Krtino in Blagovico proti Celju, poroča prometnoinformacijski center. Prometna nesreča se je v predoru Trojane zgodila zaradi naleta več vozil, so za STA pojasnili na PU Ljubljana. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalnih cestah.