Odbor DZ zavrnil brezplačno cepljenje živali proti bolezni modrikastega jezika

Ljubljana, 20. februarja - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zavrnil sklep, s katerim bi poslanci pristojnemu ministrstvu predlagali, da rejcem zagotovi brezplačno cepljenje živali proti bolezni modrikastega jezika. Za to so se zavzemali predvsem v poslanski skupini NSi, kjer so tudi zahtevali sklic današnje nujne seje odbora na to temo.