Repinc in Fak ob bok najboljšim, zmaga v Francijo

Lenzerheide, 20. februarja - Jakov Fak in Lena Repinc sta na svetovnem prvenstvu v biatlonu v Švici zasedla šesto mesto med mešanimi pari. Zmagala sta Francoza Julia Simon in Quentin Fillon Maillet pred Norvežanoma Ragnhild Femsteinevik in Johannesom Thingnesom Boejem ter Nemcema Franzisko Preuss in Justusom Strelowom.