Sekretariat Sveta za nacionalno varnost ni spremenil ocene tveganja pred terorističnimi napadi

Ljubljana, 20. februarja - Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je danes v razširjeni sestavi in ob prisotnosti premiera Roberta Goloba zaradi sobotnega napada v Beljaku obravnaval oceno tveganja pred terorističnimi napadi. Člani so se strinjali, da ocena teroristične ogroženosti Slovenije ostaja srednja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).