Boris Johnson oboževalcem za rokovanje in fotografiranje zaračunava 145 evrov

London, 20. februarja - Nekdanji britanski premier Boris Johnson svojim oboževalcem zaračunava 145 evrov za rokovanje in fotografiranje pred njegovim govorom v edinburški dvorani Usher Hall. Vstopnice za dogodek z naslovom Večer z Borisom Johnsonom, ki se bo odvil 2. septembra, medtem stanejo do okoli 190 evrov, je v sredo poročal britanski časnik The Guardian.