Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 20. februarja - Vlada je sprejela predloga novel zakonov o javnih financah in o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Potrdila je oceno neposredne škode na trajnih nasadih zaradi posledic lanske aprilske pozebe, sprejela je nekatere sklepe po predlanski katastrofalni ujmi.