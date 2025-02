Inter nekaj časa brez vratarja Sommerja

Milano, 20. februarja - Yann Sommer, vratar milanskega Interja, nekaj časa ne bo mogel pomagati svoji ekipi. Kot so sporočili iz kluba, si je Švicar zlomil palec na desni roki, kdaj se je poškodoval in koliko časa bo odsoten, pa v sporočilu niso navedli. "O potrebni terapiji in času mirovanja bo več znano v naslednjih dneh," je njihovo izjavo povzel AFP.