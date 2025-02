Američanka toži kliniko za umetno oploditev, ker so ji vstavili napačen zarodek

Atlanta, 20. februarja - Američanka, ki je po umetni oploditvi nevede donosila in rodila otroka, ki biološko ni bil njen, je sprožila sodni postopek proti kliniki za umetno oploditev. Kljub napaki klinike, kjer so ji vstavili napačen zarodek, je namreč otroka vzgajala več mesecev in ga želela obdržati, vendar sta skrbništvo zahtevala in dobila biološka starša.