Strelke in strelci z dobrimi občutki na EP v Osijeku

Ljubljana, 20. februarja - Slovensko strelsko reprezentanco od 1. do 13. marca čaka evropsko prvenstvo z zračnim orožjem v Osijeku. V mladinski in članski konkurenci bo na prvenstvu nastopilo 23 slovenskih strelk in strelcev, ki se tja povečini odpravljajo z dobrimi občutki v prepričanju, da lahko izboljšajo svoje najboljše dosežke.