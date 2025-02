V nesreči na Tirolskem poškodovana slovenska smučarka

Dunaj, 20. februarja - V nesreči na smučišču Zettersfeld na avstrijskem Tirolskem sta v sredo trčila 17-letni češki državljan in 39-letna slovenska državljanka. Po navedbah policije sta obe osebi utrpeli zlom kosti in so ju kmalu po nesreči odpeljali v bolnišnico. Kot je povedal češki smučar, je bila za nesrečo odgovorna tretja oseba.