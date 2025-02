Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 20. februarja - Nevarnost snežnih plazov je nad okoli 1700 metri znatna, 3. stopnje, nižje pa zmerna, 2. stopnje. Nekoliko nižja nevarnost je v Kamniško-Savinjskih Alpah. Predvsem so nevarna strmejša pobočja z napihanim snegom, ki jih najdemo na južnih in jugovzhodnih straneh okrog grebenov in vrhov, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zlasti v prehodu med tanjšo in debelejšo snežno odejo je že ob manjši obremenitvi možno sprožiti manjši do srednje velik kložast snežni plaz. Globlje v snežni odeji so še vedno šibke plasti, ki jih lahko porušimo ob nekoliko večji obremenitvi, ob tem lahko nastane snežni plaz večjih dimenzij. Ob otoplitvi bodo že danes na prisojnih pobočjih možni posamezni plazovi nesprijetega mokrega snega, ki se bodo pojavljali predvsem na strmih travnatih pobočjih. Popusti lahko tudi kakšna kloža. Vetru izpostavljene lege so spihane vse do trde, lahko poledenele podlage, tam je nevarnost zdrsa velika.

V preteklih dveh dneh se snežne in plazovne razmere niso bistveno spreminjale. V torek je bilo še hladno, v sredo pa se je predvsem v visokogorju že segrelo. Na izrazitih prisojnih legah je nastala skorja. Danes je otoplitev dosegla tudi sredogorje, od včeraj zjutraj se je segrelo tudi za 15 stopinj Celzija. Snežna odeja se bo na prisojnih legah, zlasti v sredogorju izraziteje ojužila in postala nestabilna. Snežna odeja je zaradi vpliva vetra marsikje skorjasta, veliko je klož. V zatišnih in senčnih legah je še nekaj rahlega snega. Na najbolj izpostavljenih legah je sneg spihan vse do trde in poledenele podlage.

Danes, v četrtek, bo jasno. V visokogorju bo še pihal zmeren severni do severozahodni veter, drugod bo veter šibak. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih od -3 do 1, na 2500 metrih okoli -4 stopinje Celzija. Jutri, v petek, bo delno jasno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Pihal bo šibak veter spremenljive smeri. Še topleje bo. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 4, na 2500 metrih okoli -1 stopinj Celzija. To kaže na delno jasno vreme. Oblačnost bo na območju Alp večinoma nad vrhovi. Pihal bo šibak do zmeren zahodni do jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih in 2500 metrih bo okoli 3 stopinje Celzija.

Ob otoplitvi se bo nevarnost proženja snežnih plazov zlasti čez dan na prisojnih pobočjih povečala. Pričakujemo, da se lahko tudi spontano prožijo plazovi nesprijetega snega in kložasti snežni plazovi. Na daljši rok se bo stabilnost snežne odeje povečala. Na bolj senčnih mestih pa se situacija ne bo bistveno spremenila.