Letošnja pomlad znova obogatena s Pripovedovalskim festivalom

Ljubljana, 20. februarja - V Cankarjevem domu se bo na pustno soboto, 1. marca začel 28. Pripovedovalski festival za odrasle in otroke. Letošnji festivalski program do 9. marca med drugim prinaša dve praizvedbi in več premier. V ospredju bo preplet pripovedi in glasbe. Prav tako je povezan z letošnjo Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica-Gorica.