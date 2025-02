Nov rekord v trajanju fuzijske plazme pomemben za prihodnost fuzijskih reaktorjev

Marseille, 20. februarja - V tokamaku West v Franciji so postavili nov rekord v vzdrževanju vodikove plazme. Vzdrževali so jo približno 22 minut, s čimer so presegli nedavno postavljen rekord kitajskega tokamaka East. Gre za pomemben korak k razvoju prihodnjih fuzijskih reaktorjev, kot je Iter, ki bodo morale vzdrževati fuzijsko plazmo več minut.