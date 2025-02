Bruselj: Zelenski je bil legitimno izvoljen

Bruselj, 20. februarja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil legitimno izvoljen na svobodnih, poštenih in demokratičnih volitvah, so v odzivu na kritike ameriškega predsednika Donalda Trumpa na račun Zelenskega danes poudarili na Evropski komisiji. Dodali so, da Rusija pod vodstvom predsednika Vladimirja Putina v nasprotju z Ukrajino ni demokratična država.