Neja Dvornik zaradi težav s kolenom vprašljiva za Sestriere

Crans Montana, 20. februarja - Svetovni pokal v alpskem smučanju se po svetovnem prvenstvu nadaljuje v Švici in Italiji. Alpske smučarje v Crans Montani čakata smuk in superveleslalom. Sestriere pa bo od petka do nedelje gostil dva ženska veleslaloma in slalom. Neja Dvornik se bo zaradi težav s kolenom o nastopu odločila tik pred zdajci, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.