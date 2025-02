Umrl je umetnik in likovni pedagog Janko Testen

Ljubljana, 20. februarja - V 75. letu starosti je umrl slikar, grafik, fotograf in ilustrator Janko Testen, poročajo mediji. Ves o smrti je na svoji Facebook strani delil Mednarodni grafični likovni center (MGLC), kjer so tudi spomnili, da je imel Testen od leta 1978 do leta 2010 v Švicariji svoj atelje. Dolga leta je poučeval na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo.