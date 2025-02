Celovška Slovenska študijska knjižnica z novimi finančnimi težavami

Kot je za TV Slovenija pojasnil predsednik Slovenske prosvetne zveze (SPZ), ki je lastnica knjižnice, Mitja Rovšek, je knjižnica zaradi spremenjenih pogojev razpisa - ti so bili sprejeti brez dogovora s knjižnico, ostala brez približno 20.000 evrov subvencije, ki je predstavljala pomemben vir njenega financiranja. Kot je še dodal, je knjižnica zaradi manka sredstev poleg tega primorana tudi v skrajšanje delovnega časa zaposlenih.

Vodja celovške Slovenske študijske knjižnice Dragana Laketić je za TV Slovenija za primerjavo navedla, da je v Celovcu med drugim knjižnica Delavske hranilnice z okoli 35.000 knjigami, a je tam sedem zaposlenih, medtem ko ima Slovanska študijska knjižnica 145.000 enot gradiva in zaposleni dve osebi in pol.

Kot je še poročala TV Slovenija, je Slovenska študijska knjižnica z izpostavama v Dobrli vasi in Železni Kapli kadrovsko podhranjena že vrsto let. Knjižnica z mobilno knjižnico oskrbuje tudi dvojezične šole in društva na avstrijskem Koroškem ter s številni projekti spodbuja mlade koroške Slovence k branju v slovenščini.

Slovenska študijska knjižnica, katere začetki segajo v leto 1927 z ustanovitvijo centralne knjižnice, je druga največja knjižnica na avstrijskem Koroškem. Svojo izpostavo v Dobrli vasi ima od leta 2022 in od leta 2023 v Železni Kapli. Poleg izposoje gradiva uporabnikom in obiskovalcem ponuja tudi različne prireditve v živo in dogodke na spletu, kjer tudi redno objavljajo raznovrstne kulturne in izobraževalne vsebine, je zapisano na spletni strani knjižnice.

SPZ je ena od dveh krovnih kulturnih organizacij, v kateri so povezana kulturna društva koroških Slovencev. Ustanovljena je bila leta 1907 kot Slovenska krščansko-socialna zveza. Leta 1934 se je preimenovala v Slovensko prosvetno zvezo.