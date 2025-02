Kmetje še čakajo na pojasnila glede zaračunavanja omrežnine

Ptuj, 20. februarja - Kmetje, ki so se ob uvedbi novega sistema obračunavanja soočili z zelo visokimi stroški omrežnine za namakalne sisteme, so po sprejetju vladne uredbe za sezonske odjemalce pomirjeni, a še čakajo na podrobnosti. Na današnji seji sveta območne enote KGZS Ptuj so ponovno poudarili, da brez namakanja ne morejo kmetovati.