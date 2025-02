Za uspešno zdravljenje garij ključno dosledno upoštevanje zdravnikovih navodil

Ljubljana, 20. februarja - Po svetu in v Sloveniji se v zadnjih letih povečuje število bolnikov z garjami. Za zdravljenje bolezni je treba dosledno upoštevati navodila zdravnika in izvajati predpisano terapijo. Na ljubljanski dermatovenerološki kliniki opažajo, da bolniki navodilom pogosto ne sledijo natančno, bolezen pa se zato večkrat ponavlja, so danes opozorili.