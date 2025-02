Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne z rastjo

Ljubljana, 20. februarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,38 odstotka. Najvišjo, skoraj dvoodstotno rast v prvi kotaciji beležijo delnice Petrola, vlagatelji pa so za zdaj največ prometa opravili s Krkinimi delnicami. Med prometnejšimi so tudi delnice NLB, Save Re in Petrola.