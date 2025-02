Večja dobava letal okrepila Airbusov letni dobiček

Toulouse, 20. februarja - Evropski proizvajalec letal Airbus je lani vknjižil 4,2 milijarde evrov čistega dobička, kar je 12 odstotkov več kot leto prej. Prihodki so se v letni primerjavi okrepili za šest odstotkov na 69,2 milijarde evrov. Boljši poslovni rezultati so posledica večjega števila letal, ki so ga lani dostavili strankam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.