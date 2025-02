Ekipa Odklopi.net za zakonsko omejitev uporabe pametnih naprav v šolah

Ljubljana, 20. februarja - Skupina posameznikov, zbrana v ekipo Odklopi.net, in nekateri strokovnjaki se zavzemajo za zakonsko omejitev uporabe pametnih telefonov in drugih digitalnih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Od danes do 30. marca zato zbirajo podpise pod peticijo, s katero vlado in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pozivajo k ukrepanju.