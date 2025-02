Šarabon: Alpsko smučanje nima svojega poligona

Ljubljana, 20. februarja - Pri Smučarski zvezi Slovenije so analizirali nastope slovenskih tekmovalcev na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbachu. Ocena je pričakovana, saj so od nastopov pričakovali in tudi napovedovali več. Po mnenju vodje panoge za alpsko smučanje Matjaža Šarabona je "glavni problem alpskega smučanja pomanjkanje vadbene infrastrukture".