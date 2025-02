Poziv organizatorjem mariborskega atletskega EP k umiku vabila Izraelu

Ljubljana, 20. februarja - Gibanje za pravice Palestincev je skupaj s 30 organizacijami, sindikati in civilnodružbenimi iniciativami pozvalo organizatorje ekipnega evropskega prvenstva v atletiki druge in tretje divizije, ki bo med 24. in 29. junijem v Mariboru, naj umaknejo vabilo izraelski atletski ekipi.