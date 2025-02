Trgovinski dogovor s Kitajsko po Trumpovem mnenju mogoč

Washington/Peking, 20. februarja - Trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko je mogoč, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v sredo ocenil ameriški predsednik Donald Trump. Spomnil je, da so leta 2020 uspeli skleniti "odličen" dogovor. Kitajske oblasti so v odzivu pozvale k medsebojnemu spoštovanju na trgovinskem področju.