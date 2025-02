Vreme: Precej jasno

Ljubljana, 20. februarja - Danes bo pretežno jasno, predvsem na severovzhodu bo popoldne nekaj oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, v Prekmurju in ponekod na Štajerskem pa bo popoldne zapihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, predvsem v severovzhodnih krajih bo občasno nekoliko bolj oblačno. V Prekmurju in ponekod na Štajerskem bo pihal južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -5, v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli -12, na Primorskem od -5 do 0, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem od 8 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto zjutraj bo precej jasno, zjutraj se bo pooblačilo na Primorskem, nato postopno še drugod, bolj oblačno bo v južni polovici Slovenije. Na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem bo zapihal jugozahodnik. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Jutra bodo toplejša.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom je globok ciklon, vremenske motnje potujejo proti vzhodu čez severno Evropo. Nad preostalo Evropo vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se v nižjih zračnih plasteh zadržuje hladen in suh zrak, višje pa doteka toplejša zračna masa.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno, nekaj zmerne oblačnosti bo lahko popoldne v krajih severno in vzhodno od nas. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V petek bo dopoldne delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne pa povečini sončno. Predvsem v krajih vzhodno od nas bo pihal veter južnih smeri.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden. V petek bo vremenska obremenitev malce povečana. Jutra bodo lahko še mrzla.