Moški v spletni goljufiji s kriptovalutami izgubil več kot 37.000 evrov

Maribor, 20. februarja - Moški iz okolice Maribora je v goljufiji s kriptovalutami izgubil več kot 37.000 evrov. Prejel je klic, da naj bi imel na računu finančna sredstva, ki jih lahko pridobi, če naloži aplikacijo za oddaljen dostop. To je storil in tako neznani osebi omogočil dostop do spletne banke. Denar so mu z računa ukradli v več nakazilih, poročajo s PU Maribor.