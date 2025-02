Slovenski rokometaši v ligi prvakov niso bili posebej razpoloženi

Ljubljana, 19. februarja - V rokometni ligi prvakov so danes odigrali štiri tekme. V skupini A je PSG upravičil vlogo favorita in v gosteh premagal zadnjeuvrščeno Fredericio, v skupini B pa so odigrali tri dvoboje, Nantes je z 32:29 doma ugnal Pick Szeged, Magdeburg prav tako doma z 32:31 Aalborg, Zagreb in Kolstad pa sta se razšla z izidom 25:25.