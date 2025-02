V Varnostnem svetu opozorila zaradi nadaljevanja delitev v Libiji

New York, 19. februarja - Generalna podsekretarka ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN opozorila, da se delitve v Libiji nadaljujejo in poglabljajo skupaj s slabim upravljanjem gospodarstva in kršenjem človekovih pravic. Pozvala je k podpori misiji ZN v Libiji (Unsmil), predstavnik Rusije pa jo je v razpravi kritiziral.