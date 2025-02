Koprska občina za gasilska društva letos namenila skoraj 635.000 evrov

Koper, 19. februarja - Koprski župan Aleš Bržan je danes z desetimi prostovoljnimi gasilskimi društvi in Obalno gasilsko zvezo Koper podpisal pogodbo o financiranju gasilske javne službe v vrednosti 210.000 evrov, kar je za 25.000 evrov več kot lani. Poleg tega bodo 425.000 evrov namenili za nakup gasilske opreme in vozil, so sporočili iz Mestne občine Koper.