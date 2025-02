Na Alminih večerih v CD gostili pisatelja Evalda Flisarja

Ljubljana, 20. februarja - V Dvorani Alme Karlin Cankarjevega doma (CD) so v okviru pogovornega cikla Almini večeri v sredo zvečer gostili pisatelja, dramatika, urednika in prevajalca Evalda Flisarja. S pisanjem življenjski kaos oblikuje v zgodbe, sicer pa po njegovem mnenju vsak posameznik v sebi nosi nered s preveč doživetji, nejasnostmi in vprašanji brez odgovorov.